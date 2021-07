Brasil: FORÇAS POLICIAIS REALIZAM OPERAÇÃO EM BUSCA DE CRIANÇA DESAPARECIDA

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar com parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) realizam na tarde de hoje (24), novas buscas para localizar a menina Maria Clara Gomes da Silva, de cinco anos, desaparecida desde o último dia 19.

A operação acontece na região da orla lagunar, próximo ao 1º Batalhão da Polícia Militar. Cães do Corpo de Bombeiros estão sendo utilizados na ação.

O Secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, disse que a ação acontece na região porque é próximo ao local que a criança mora. “Estamos fazendo uma varredura pelo local, na lagoa, vendo uns barracos desocupados, mas até agora não encontramos nada de concreto”.

De acordo com informações da família dadas a polícia, a criança de cinco anos, desapareceu depois de ter ido brincar na casa da vizinha, no bairro do Vergel do Lago.