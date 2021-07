Ecologia: RISCOS HÍDRICOS DOMINAM DESASTRES NATURAIS NOS ÚLTIMOS 50 ANOS

Riscos relacionados à água dominam a lista de desastres em termos de custos humanos e econômicos nos últimos 50 anos, de acordo com uma análise abrangente da Organização Meteorológica Mundial (WMO).

Dos 10 principais desastres, os perigos que levaram às maiores perdas humanas durante o período foram secas (650 000 mortes), tempestades (577 232 mortes), inundações (58 700 mortes) e temperaturas extremas (55 736 mortes), de acordo com para o próximo Atlas de Mortalidade e Perdas Econômicas de Extremos de Tempo, Clima e Água da OMM (1970-2019).

No que diz respeito às perdas econômicas, entre os dez maiores eventos estão tempestades (US $ 521 bilhões) e enchentes (US $ 115 bilhões), de acordo com trecho do Atlas, que será publicado em setembro.

Inundações e tempestades causaram as maiores perdas econômicas dos últimos 50 anos na Europa, a um custo de US $ 377,5 bilhões. A enchente de 2002 na Alemanha causou US $ 16,48 bilhões em perdas e foi o evento mais caro na Europa entre 1970 e 2019. No entanto, as ondas de calor tiveram o maior número de vítimas humanas.

Os dados mostram que, ao longo do período de 50 anos, os riscos climáticos, representaram 50% de todos os desastres (incluindo riscos tecnológicos), 45% de todas as mortes relatadas e 74% de todas as perdas econômicas relatadas em nível global.

“Perigos climáticos hídricos estão aumentando em frequência e intensidade como resultado das mudanças climáticas. O custo humano e econômico foi destacado com efeito trágico pelas chuvas torrenciais e inundações devastadoras e perda de vidas na Europa Central e na China na semana passada, disse o Secretário-Geral da OMM, Prof. Petteri Taalas.

“Ondas de calor recordes recentes na América do Norte estão claramente ligadas ao aquecimento global”, disse o Prof. Taalas, citando uma rápida análise de atribuição de que as mudanças climáticas, causadas pelas emissões de gases de efeito estufa, tornaram a onda de calor pelo menos 150 vezes mais provável de acontecer .

“Mas, cada vez mais, episódios de chuvas pesadas também carregam a pegada da mudança climática. Conforme a atmosfera fica mais quente, ela retém mais umidade, o que significa que choverá mais durante as tempestades, aumentando o risco de inundações ”, disse o Prof. Taalas.

“Nenhum país – desenvolvido ou em desenvolvimento – está imune. A mudança climática está aqui e agora. É imperativo investir mais na adaptação às mudanças climáticas, e uma maneira de fazer isso é fortalecer os sistemas de alerta precoce de múltiplos perigos ”.

A água é o principal veículo pelo qual sentimos os impactos das mudanças climáticas. Para enfrentar com eficácia os desafios da água e do clima, devemos trazer as mudanças climáticas e a água para a mesma mesa – na mesma conversa: Enfrentá-los como um só. É por isso que a OMM está liderando uma nova Coalizão de Água e Clima, uma comunidade de atores multissetoriais, guiada por uma liderança de alto nível e focada em água integrada e ação climática, disse o Prof. Taalas.

Eventos extremos de chuva

O serviço meteorológico nacional alemão, DWD, disse que até dois meses de chuva caíram em 2 dias (14 e 15 de julho) em solos que já estavam próximos da saturação nas regiões mais afetadas da Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Suíça e a Áustria também foram atingidas por severas inundações.

De acordo com o DWD, cerca de 100 a 150 mm de precipitação ocorreram em 24 horas entre 14 e 15 de julho. A estação meteorológica DWD de Wipperfuerth-Gardeweg (North Rhine-Westphalia) registrou 162 mm seguida por Cologne-Stammheim (North Rhine-Westphalia) com 160 mm, Kall-Sistig (North Rhine-Westphalia) com 152 mm e Wuppertal-Buchenhofen (North Renânia-Vestfália) com 151 mm. O DWD emitiu avisos precoces oportunos e precisos.

Algumas partes da província chinesa de Henan receberam mais chuvas acumuladas entre 17 e 21 de julho do que a média anual. A estação de observação meteorológica nacional em Zhengzhou atingiu 720 mm – em comparação com sua média anual de 641 mm.

Zhengzhou, a capital de Henan, recebeu o equivalente à metade de sua precipitação anual no espaço de seis horas. A precipitação de 6 horas foi de 382 mm e das 16:00 às 17:00 do dia 20 de julho, a precipitação de 1 hora em Zhengzhou ultrapassou os 200 mm.

Mais de 600 estações registraram precipitação acima de 250 mm. A precipitação máxima foi de 728 mm. O Serviço Meteorológico de Henan iniciou a resposta de emergência de mais alto nível para lidar com as enchentes.

Um número crescente de estudos está descobrindo a influência humana em eventos extremos de chuva. Um exemplo são as chuvas extremas no leste da China em junho e julho de 2016, onde se constatou que a influência humana aumentou significativamente a probabilidade do evento, com o sinal menos claro em um terceiro estudo de revisão por pares publicado no suplemento anual do Bulletin of the American Sociedade Meteorológica.

Tendências europeias

Apesar da tragédia em curso, o número de mortes causadas por condições meteorológicas extremas geralmente está caindo por causa da melhoria dos alertas antecipados e da melhor gestão de desastres. Um alto número de mortes causadas por ondas de calor na Europa em 2003 e 2010 deu início a novos planos de ação para a saúde do calor e alertas precoces, que foram creditados por salvar muitas vidas na década mais recente.

Na Europa, no total, 1.672 desastres registrados acumularam 159 438 mortes e US $ 476,5 bilhões em danos econômicos de 1970–2019. Embora inundações (38%) e tempestades (32%) tenham sido a causa mais prevalente nos desastres registrados, as temperaturas extremas foram responsáveis pelo maior número de mortes (93%), com 148 109 vidas perdidas ao longo dos 50 anos.

As duas ondas de calor extremas de 2003 e 2010 foram responsáveis pelo maior número de mortes (80%), com 127.946 vidas perdidas nos dois eventos. Esses dois eventos distorcem as estatísticas sobre o número de mortes na Europa. A onda de calor de 2003 foi responsável por metade das mortes na Europa (45%) com um total de 72.210 mortes nos 15 países afetados, de acordo com um dos capítulos do próximo Atlas.

Na Europa, a distribuição de desastres por perigo relacionado mostra que as inundações ribeirinhas (22%), tempestades gerais (14%) e inundações gerais (10%) foram os perigos mais prevalentes na Europa.

O Atlas da OMM de Mortalidade e Perdas Econômicas por Tempo, Clima e Extremos de Água (1970-2019) (doravante denominado Atlas), que será publicado antes da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. O Atlas é baseado no Banco de Dados de Eventos de Emergência (EM-DAT) do Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED).

É uma de uma série de iniciativas da OMM para fornecer aos tomadores de decisão informações com base científica sobre o clima e os extremos climáticos e o estado do clima global.