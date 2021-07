Foz do Iguaçu: UPA JOÃO SAMEK FAZ MAIS DE 40 MIL ATENDIMENTOS EM SEIS MESES

Desde fevereiro de 2021 até o início desta semana, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) João Samek fez 40.630 atendimentos, entre serviços de urgência para pequenos traumas e não cirúrgicos, clinica médica e pediatria, referenciados pelo Siate, Samu e demanda livre.

A UPA João Samek, no Jardim das Palmeiras, absorveu em fevereiro deste ano todos os atendimentos da UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa, que passou a prestar assistência exclusivamente aos pacientes com sintomas ou casos confirmados de covid-19.

A unidade supre integralmente a demanda da UPA Morumbi, com exceção dos casos respiratórios. Também está atendendo os pacientes com dengue do grupo C, que antes da pandemia eram acompanhados no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

“Fizemos toda a reorganização do sistema municipal de saúde em função da necessidade emergencial para o atendimento ao covid-19. Com a redução do número de casos, aos poucos vamos estruturar novamente toda a rede para garantir o melhor atendimento a toda população”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosa Maria Jerônymo.

“Há de se ressaltar a importância deste suporte neste momento para a população. Foz do Iguaçu tem o privilégio de contar com duas Unidades de Pronto Atendimento e poder se adaptar para oferecer seu melhor atendimento”, destacou o coordenador das unidades, Adriano Pavan.

ESTRUTURA

A UPA João Samek oferece atendimento 24 horas, todos os dias da semana, e conta com cinco consultórios; salas de epidemiologia, procedimento, medicação, acolhimento e ortopedia; leitos de isolamento; farmácia de dispensação; quatro salas vermelhas (locais para atendimento emergencial ao paciente grave); sala amarela; sala verde; consultório; e sala de observação pediátrica.

O enfermeiro Rômulo Rigotti, que atua na UPA, disse que a unidade exerce uma função muito positiva, auxiliando a UPA do Morumbi e o hospital municipal, que estavam sobrecarregados com o atendimento aos pacientes com covid. ”Estamos somando na vida da comunidade. Levando em conta todo esse contexto que estamos vivenciando, nossa equipe se destaca pela prestação no atendimento qualificado e humanizado”.

(Da Redação com AMN)