Frente Fria: COM TEMPERATURAS CHEGANDO ABAIXO DE 0 ºC, BRASIL PODERÁ TER INVERNO MAIS FRIO DO SÉCULO

Nos locais mais extremos da região Sul, a sensação térmica poderá chegar aos -25 graus Celsius, com alta probabilidade de cair neve, segundo a MetSul Meteorologia, aponta o portal UOL.

É importante sublinhar que os estudos divulgados pela MetSul ainda são preliminares, e devem ser confirmados neste fim de semana ou na próxima segunda-feira (26). No entanto, caso o sejam, a massa de origem polar intensa deverá ter início entre a próxima terça-feira (27) e quarta-feira (28), podendo se estender por toda a semana.

Segundo modelos numéricos analisados pela MetSul, a temperatura proveniente da massa polar será inferior às temperaturas do final de junho e início de julho deste ano.

Conforme informam os meteorologistas, um fenômeno como esse foi registrado em julho de 2000 e de 2007, conta a mídia.

Regiões com altitudes acima de 1.800 metros, como o Morro da Igreja (SC), deverão ter sensação térmica entre -20 graus e -25 graus Celsius. Já no Rio Grande do Sul, os termômetros poderão registrar até -5 graus Celsius e ter sensação térmica de -20 graus.

As cidades de São Paulo e de Mato Grosso do Sul poderão ter geadas e sensação térmica de 0 graus Celsius, e a probabilidade de nevar em áreas de maio altitude também é grande, segundo a MetSul. Ainda assim, as projeções ainda podem sofrer alterações, podendo variar negativa ou positivamente em relação aos termômetros.

(Da Redação com Sputnik)