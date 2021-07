Economia: NO PARANÁ, EMPRESAS TÊM ATÉ HOJE (25) PARA GARANTIR PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE JULHO

As empresas beneficiadas pelo auxílio emergencial oferecido pelo Governo do Paraná têm até este domingo (25) para pedir o resgate do valor e receber a primeira parcela do recurso ainda neste mês de julho.