NÃO ESTAMOS SOZINHOS, DEUS ESTÁ CONOSCO!

Pai amado, obrigado por seu cuidado amoroso. Obrigado porque o Senhor se importa com a nossa condição, atende as nossas orações e preenche o vazio dos corações com o Teu grande Amor. Ajuda-me a perceber que contigo jamais estarei sozinho e que o Senhor pode me acrescentar amigos e uma grande família em Ti. Te agradeço por seres o meu melhor e maior amigo. Em nome de Jesus, amém.