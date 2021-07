Foz do Iguaçu: PARQUE DAS AVES OPÇÃO PARA A FAMÍLIA NESTE DOMINGO

O Parque das Aves possui a maior conservação das aves da Mata Atlântica, o melhor de tudo é que está aqui em Foz do Iguaçu. Ao longo da grande trilha do passeio, vamos ficando mais encantados com as repletas belezas que encontramos. A conexão que sentimos no contato com os animais e a natureza é incrível e marcante, por isso, vamos mostrar como vale a pena colocar o passeio no roteiro do seu final de semana!

MAIS DE 1.300 ANIMAIS

No passeio você tem contato com várias espécies de harpias, corujas, papaguaios, répteis, como jacarés, sucuris e jibóias. Um incrível bando de quase 100 araras voando por a sua cabeça, tucanos com o seu enorme bico, e mais uma infinidade de belezas naturais que parecem pintura!

BOBOLETÁRIO

Que borboletas são mágicas, a gente já sabe! Agora imagina entrar num espaço com 2.100 delas, sendo de 21 espécies diferentes? No Parque das Aves, você encontra esse espaço totalmente colorido e cheio de vida!

UM ÓTIMO PASSEIO PARA AS CRIANÇAS

Para os pais que estão procurando um passeio para fazer em família, com certeza indicamos o parque. Podemos garantir que a criançada irá adorar o contato com borboletas, araras, tucanos, flamingos e todas outras espécies! Além do passeio ser encantador, é muito educativo e ensina os pequenos a conhecer e preservar a nossa vasta natureza!

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO

Na metade do passeio, você encontra o quiosque Tropicana para fazer aquele pitstop com opções de lanches, cafés, sucos. Tudo isso com uma linda vista para a mata!

Ao final do passeio, você encontra o restaurante do parque, Sabores da Floresta, oferecendo um vasto cardápio com opção de pratos e sobremesas. O melhor de tudo é a vista exclusiva para o Lago dos Flamingos, incrível fazer uma refeição desse jeito, né?

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 16h

Ingresso para morador de Foz: R$10,00

Para mais informações sobre ingressos: https://ingressos.parquedasaves.com.br/

(Da Redação com Solutudo)