Foz do Iguaçu: PESQUISA FEITA DURANTE ESTÁGIO NA ITAIPU GERA ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA CIENTÍFICA

O artigo “Hematologia e desempenho zootécnico do Pacu (Piaractus mesopotamicus) cultivado em bioflocos e aquaponia” é assinado por Sara Simões Machado, acadêmica de Medicina Veterinária pela UDC, e Tainara Laise da Silva Blatt, mestranda em Zootecnia na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.

O supervisor do estágio, André Luiz Watanabe, mestre em Zootecnia pela Universidade de São Paulo (USP), e o colega da Divisão de Reservatório Celso Carlos Buglione Neto, mestre em Aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), assinam como coautores.

Para Watanabe, a publicação do trabalho em revista científica “é a maior prova de que a orientação foi feita com sucesso e, principalmente, que o estágio fui muito importante ao desenvolvimento técnico e profissional das alunas”. “Os resultados da publicação foram integralmente produzidos durante o período do estágio”, destacou.

Hoje fora da Itaipu, Sara e Tainara confirmam a importância da experiência e o apoio que tiveram dos colegas de empresa. “O estágio pra mim foi a porta para todas as coisas: para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, foi onde me descobri e descobri a possibilidade de fazer e produzir coisas que nunca tinha imaginado”, disse Sara, que fez estágio na Divisão de Reservatório em dois períodos: de fevereiro a julho de 2018 e de julho de 2019 a janeiro de 2021.

“O Programa de Estágio me permitiu experiência profissional. E eu tive o privilégio de estagiar com grandes profissionais, que me possibilitaram novas ideias, conceitos e planos. Hoje, eu os tenho como exemplo!”, reforça Tainara, que atuou na empresa de julho de 2019 a novembro de 2020. “Na minha vida, o estágio no setor de Aquicultura e Pesca foi uma base para que eu pudesse tomar decisão em qual área eu trabalharia”, completou.

Sara e Tainara em dois momentos do estágio. Fotos: arquivo pessoal.

Sara ainda comemorou outra vitória no período, que foi conquistar o primeiro lugar no Concurso de Produção de Conteúdo “Ensina-me se for capaz”, promovido pela coordenação do Programa de Estágio da Itaipu. Ela participou com um vídeo sobre aquaponia.

HEMATOLOGIA No artigo publicado pela Brazilian Journal of Development, as autoras usam a hematologia (análise do sangue) como ferramenta para avaliar as condições de saúde do pacu, espécie nativa da Bacia do Rio Paraná, em diferentes técnicas de manejo: aquaponia, bioflocos e renovação da água. As pesquisas foram realizadas na Estação de Pesquisa em Piscicultura e Ecologia de Espécies Nativas, com análise no Laboratório Ambiental da Itaipu.

Sara e Tainara concluem que sistemas fechados de bioflocos e aquaponia não afetam a saúde dos peixes e o emprego da avaliação hematológica pode ser uma eficiente ferramenta de gestão do processo produtivo.

SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIO O Programa de Estágio da Itaipu é coordenado pela Divisão de Seleção e Acompanhamento de RH. São oferecidas duas modalidades: o Estágio de Férias (não remunerado), para complementar a formação acadêmica, e o estágio regular. Informações podem ser obtidas em estagio@itaipu.gov.br.

