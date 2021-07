Boletim: FOZ REGISTRA 11 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma no último boletim, deste domingo 25/07/2021, 11 casos de covid-19. No total, são 41.692 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 40.436 pessoas já estão recuperadas.

Dos 11 novos casos, 5 são mulheres e 6 homens, com idades entre 6 e 65 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 96 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 90 estão internadas.

ÓBITO

Foz do Iguaçu não registrou óbitos em consequência da covid-19 nas últimas 24 horas. No total, são 1.070 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

(Da Redação com AMN)