Foz do Iguaçu: UNIDADE PADRE ÍTALO 24H VOLTA A ATENDER NORMALMENTE A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (26)

A partir desta segunda-feira (26), a Unidade 24 Horas Padre Ítalo, no Porto Meira, deixa de atender exclusivamente os casos sintomáticos de covid-19 e passa a atender pacientes com outras demandas de saúde. A assistência às pessoas com sintomas do coronavírus será na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi.

A Unidade Padre Ítalo estava como referência no atendimento aos casos com covid, fazendo a triagem, coleta de exames e o acompanhamento dos pacientes, desde o final de maio. Com a redução do número de casos e de internamentos pela doença, devido ao avanço da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde reorganiza a rede para reforçar a assistência a outras enfermidades e traumas.

O objetivo de incluir a Padre Ítalo, além de outras nove Unidades Básicas de Saúde (UBS), no atendimento covid foi desafogar a UPA do Morumbi e o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Atualmente, a taxa de ocupação da UTI do hospital, que ficou em 100% por dois meses, está em 74%. A UPA também está com uma menor demanda, principalmente dos casos mais graves da doença.

As UBS também voltaram a atender normalmente os pacientes e hoje dedicam-se, principalmente, à campanha de imunização contra a covid. Com o recebimento de um lote extra de vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar 100% da população adulta, pelo menos com a primeira dose, até a primeira quinzena de agosto.

Até sexta-feira (23), Foz do Iguaçu recebeu 217.340 doses e aplicou 204.586, sendo 156.413 ?rimeira dose, o que representa 78,9% da população adulta. A secretaria aguarda o recebimento de novas doses para retomar o agendamento da população em geral, que parou em 26 anos.

PLANTÃO COVID

As coletas dos exames RT-PCR, que fazem a detecção do coronavírus, serão feitas exclusivamente na UPA do Morumbi e no hospital municipal. Para o agendamento dos exames, a orientação é sempre procurar primeiro o Plantão Covid. O acesso ao serviço pode ser feito pelo telefone (45) 3521-1800 (Whatsapp e ligação) ou ligação gratuita pelo 0800 645 5655. O paciente passa por uma avaliação prévia antes de ser encaminhado para a realização da coleta.

(Da Redação com AMN)