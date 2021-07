“E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras” (Hebreus 10:24)

Quando estamos aprendendo precisamos de incentivo. Não sabemos de todas as coisas, devemos ter humildade e reconhecer nossas limitações. Na vida cristã estamos sempre em processo de aprendizado, devemos ajudar uns aos outros em amor para que todos cresçam e se fortaleçam na fé.

Não há como estimular o próximo falando apenas dos seus erros. Incentivar em amor também é reconhecer as qualidades do outro, dessa forma seu irmão será estimulado a buscar mais a Deus. Podemos identificar falhas, mas sempre apontando para uma solução. Devemos avaliar com sinceridade o que se passa com nosso irmão e ajudá-lo de uma maneira que possa superar tal situação.

O ciclo de ajudar e ser ajudado é importante no exercício da nossa fé em Cristo. O amor nos move em comunhão e multiplica as boas obras! Uma igreja saudável é aquela onde todos evoluem através do amor, da comunhão e da fé em Jesus!

Vamos crescer juntos!

– Ao necessitar ajuda procure compartilhar com um irmão de boa reputação: diácono, obreiros, pastor ou um irmão com quem tenha confiança e vivência na fé.

– Procure incentivar os irmãos que estão ingressando na vida cristã. Fale dos benefícios que um filho de Deus tem! Evite lançar problemas e questões que enfraqueça a fé do seu irmão.

– Indique uma pessoa de confiança caso não tenha condições de prestar ajuda a algum irmão. Devemos estar cientes das nossas limitações.

OREMOS: