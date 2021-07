Perseguição: PRF RECUPERA VEÍCULO ROUBADO APÓS FUGA DE 15 KM E USO DE DISPOSITIVO DE FUMAÇA NO OESTE DO ESTADO

Por volta das 7h55 do dia 24/07/2021, a equipe da PRF em serviço no km 642 da BR-277, Unidade Operacional de Céu Azul, recuperou um veículo roubado com diversos compartimentos ocultos preparados para o transporte ilícito de mercadorias.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo I/Ford Fusion, cor cinza e placas do município de Francisco Beltrão (PR), o qual era ocupado por duas pessoas, sendo que o motorista não obedeceu e empreendeu fuga pela rodovia em direção a Foz do Iguaçu.

Foi efetuado o acompanhamento tático e no decorrer deste trajeto, por diversas vezes, o condutor colocou em risco a sua própria vida, além dos demais usuários da via e dos policiais, forçando ultrapassagens que poderiam ocasionar colisões frontais, bem como utilizando um dispositivo ejetor de fumaça a fim de prejudicar a visibilidade dos PRFs.

Após, aproximadamente, 15 km de fuga, o motorista (de 20 anos) parou o veículo no acostamento e foi preso em flagrante após oferecer resistência, junto com o passageiro (de 25 anos).

Durante fiscalização detalhada, foi encontrado um rádio comunicador e ficou constatado que o automóvel possuía placas clonadas, sendo produto de roubo em Foz do iguaçu na data de 31/05/2021.

Diante dos fatos, veículo e ocupantes foram encaminhados à Polícia Judiciária Federal de Cascavel (PR) para as providências legais.

(Da Redação com PRF)