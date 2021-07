Foz do Iguaçu: PREFEITO ANTECIPA CORRIDA ELEITORAL 2022, E “NIVELA” POLÍTICA IGUAÇUENSE POR BAIXO

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), aproveitando-se de evento público com a presença do vice-governador Darci Piana, e valendo-se da ausência de seus adversários políticos, e sem coragem de citá-los nominalmente, proferiu ataques indiretos a quem ali não estava para que ele, chefe do Poder Executivo iguaçuense, tivesse que encará-los. E quem fez coro com os ataques do prefeito, e pelo alcaide local foi “incensado”, foi o deputado Hussein Bakri (PSD), em possível uso da “máquina pública” como palanque para as eleições do próximo ano.

Covardia. Chico Brasileiro (PSD) e o deputado de União da Vitória, Hussein Bakri (PSD), em evento em Foz, com a presença do vice-governador do Paraná, atacaram adversários políticos que lá não estavam. 2022 começando?

Nas dependências do Pesque-Pague Conti, de forma deselegante que deixou Piana em situação constrangedora, Brasileiro e Bakri saíram atirando, de forma indireta, o deputado iguaçuense Soldado Fruet que, desde do início de seu mandato, se posicionou de forma independente na Assembleia Legislativa do Esta, onde vem desempenhando suas atribuições de ofício parlamentar, conforme estabelecido na Constituição Brasileira, de fiscalizar os atos do Poder Executivo do Estado, o governador Ratinho Júnior, companheiro de partido de Chico Brasileiro e Bakri no PSD.

2022 – Bakri vem sendo bajulado por Chico Brasileiro, em detrimento de lideranças políticas do próprio grupo do Governo Municipal. Muitos desses, inclusive integrantes do PSD iguaçuenses, sequer são convidados para os eventos. Enquanto sufoca nomes da cidade para não deixar que se projetem politicamente, o prefeito projeta o deputado Hussein Bakri, de União da Vitória, que vem buscado votos em Foz do Iguaçu nas eleições dos últimos anos.

Bakri, ao discursar no evento com a presença de Piana, fez questão de destacar a escolha dele pelo prefeito de Foz: “Não tem dinheiro no mundo que pague eu poder representar Foz e ser escolhido pelo prefeito Chico para representar nossa cidade na Assembleia, enquanto alguns ficam discursando bravatas, ofendendo pessoas”, disse o deputado em alusão indireta ao deputado Soldado Fruet, que para aquele evento em Foz do Iguaçu não fora convidado.

Em seguida, Chico Brasileiro, confirmou que escolheu Bakri representante do município. “Esse projeto está acontecendo pela sua mão e pelo seu desembaraço. Por isso o indiquei como representante da cidade na Assembleia”, afirmou o prefeito, menos prezando, dessa forma, os votos iguaçuenses dados deputado eleito pelo município, o Soldado Fruet.

Política Predatória – E como ficam todos os políticos do grupo aliado de Chico Brasileiro, que esperam ter o apoio do alcaide para as eleições de deputado? O que tem a dizer o vice-prefeito Delegado Francisco Sampaio, Ney Patrício, Kalito Stoeckl, Rogério Quadros e Anice Gazzaoui que possuem intenções relativas ao pleito de 2022?

Com Bakri como “incensado” para a disputa de deputado estadual no ano que vem, a exemplo, ao que tudo indica, do que fará, guardada as devidas proporções, com a própria esposa, Rosa Jerônymo, a quem nomeou para comandar a pasta mais crítica e de maior orçamento no governo (a Saúde), Chico Brasileiro “esvazia” os projetos políticos de seus companheiros de partido e de seus apoiadores da base aliada na Câmara Municipal, afinal, alguém crê que o prefeito de Foz dará a esses outros o “apoio da máquina” que poderá ser dado a primeira-dama do município, ou mesmo o apoio que Bakri já está recebendo?

Desrespeito – Não é de hoje que o prefeito de Foz do Iguaçu vem desrespeitando o voto dos iguaçuenses, que elegeram democraticamente seus representantes na Câmara dos Deputados, o deputado federal Vermelho, e na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual, Soldado Fruet.

Chico Brasileiro, desde o ano passado, por exemplo, não recebe o deputado estadual Fruet, mesmo mediante incontáveis pedidos de audiência (inclusive por escrito) para tratar de assuntos relativos aos interesses do município, interesses esses que, pela atitude do prefeito local, parece não serem maiores que as picuinhas menores do alcaide contra seus adversários políticos, ou contra quem não gosta, como o foi, durante muito tempo, até com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem Chico Brasileiro, mediante várias desculpas esfarrapas, por diversas vezes, não o recebeu e nem esteve presente nos eventos locais com Bolsonaro. Isso aconteceu até que o alcaide não aguentou mais a prefeito da opinião pública.

Com o deputado federal Vermelho não tem sido muito diferente. Chico Brasileiro, mesmo quando vai a Brasília em razão das demandas do município, não recorre ao parlamentar federal dos iguaçuenses no Congresso Nacional. Pelo que consta, até, pelo menos, bem pouco tempo atrás, o prefeito, por iniciativa sua, não conversava com Vermelho que, apesar de também ser do mesmo partido do alcaide de Foz, o PSD, é visto como um possível adversário político seu em relação a sucessão do Poder Executivo em 2024. E, com isso, “bola preta” de Chico Brasileiro para Vermelho também?

Resumo da Ópera – Á conferir. A política de Foz do Iguaçu, por causa de seu principal expoente e maior autoridade (o prefeito Chico Brasileiro), está nivelada por baixo, com interesses pessoais sendo colados acima dos anseios e necessidades dos munícipes e, dessa maneira, compromete-se o futuro de nossa cidade e de sua gente. É real o risco de que, nas próximas eleições (2022), pela condução política predatória e fisiologista do prefeito, Foz fique sem representante locais nos parlamentos Nacional e Estadual. Porém uma coisa é certa em relação ao resultado as eleições para prefeito em 2024: Chico Brasileiro não será mais prefeito em 2025 e, possivelmente, pelo “andar da carruagem”, não fará sucessor…

(Da Redação)