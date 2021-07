Agressões: JOICE REGISTRA OCORRÊNCIA CONTRA SENADOR: ‘NÃO TENHO MEDO DE MARMANJÃO’

O parlamentar havia feito uma live insinuando que as agressões contra a deputada foram feitas ou pelo marido da deputada ou porque ela teria feito uso de drogas.

As declarações de Hasselmann sobre o caso aconteceram na saída da delegacia em que ela prestou depoimentos sobre a ocorrência, em Brasília.

Segundo Hasselmann, o senador Styvenson é um “marmanjão de músculos, metido a delegado” que está cumprindo recomendações de pessoas do governo federal.

Joice não citou diretamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas durante a conversa com jornalistas transmitida pela GloboNews, ela afirmou que “não é de hoje” que se tornou um desafeto da gestão federal e seus apoiadores.

“Além do crime de injúria, calunia e difamação, ele ta atribuindo a mim um ato criminoso. Ele ta dizendo que usei algum tipo de droga, ele fala em cocaína, e ele ta auxiliando essa narrativa que vem do governo, desvirtuando os fatos e me ofendendo de forma mais profunda, é mais que crime contra honra ele está me acusando de cometer crime. Então ele realmente vai responder por isso e não vai custar barato”, afirma Joice Hasselmann.

Além do senador, outros parlamentares serão denunciados por Joice Hasselmann, que preferiu que as investigações sobre as agressões que sofreu sejam conduzidas pelo MPF (Ministério Público Federal) e pela Polícia Civil.

A tentativa de evitar o envolvimento da Polícia Federal nas investigações, segundo a parlamentar, é uma forma de evitar que o presidente Jair Bolsonaro interfira.

“Eu quero deixar muito claro meu respeito pela Polícia Federal, mas não confio na interferência do governo na Polícia Federal, como fez antes. Todos sabem que eu sou desafeto. Há história muito cabulosa, historia que vazou do GSI, declarou a parlamentar Joice Hasselmann.

STYVENSON DEBOCHOU DAS AGRESSÕES CONTRA JOICE

Durante uma live que foi deletada das redes sociais, o senador Styvenson Valentim debochou da deputada federal Joice Hasselmann por conta das agressões que ela sofreu.

Um dos expectadores da live, transmitida no Instagram, perguntou sobre a parlamentar, ao que o senador respondeu: : “E aquela deputada feminista que apareceu com oito fraturas na cara agora, querendo livrar a cara do marido?”.

Na sequência, o senador afirmou, sem provas: “Aquilo ali, das duas uma. Ou duas de quinhentos [Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres] ou uma carreira muito grande [inspira, como se cheirasse cocaína]. Aí ficou doida e pronto? saiu batendo em casa”.

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa de Joice Hasselmann para mais detalhes sobre o caso e também com o senador Styvenson Valentim. Até o momento da publicação desta matéria, não tivemos retorno dos dois.

