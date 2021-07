Foz do Iguaçu: CATARATAS DO IGUAÇU TÊM TERCEIRO MELHOR FINAL DE SEMANA DO ANO

O clima ameno e ensolarado de sábado e domingo (24 e 25), em plenas férias de julho, contribuiu para a boa visitação nas Cataratas do Iguaçu. O principal atrativo do Parque Nacional de Foz do Iguaçu registrou o terceiro melhor final de semana do ano, confirmando a retomada do turismo de Foz do Iguaçu.

Em números, 8.869 pessoas visitaram as Cataratas – 3.808 no sábado e 5.061 no domingo. Os dados se aproximam do desempenho nos dois primeiros finais de semanas de 2021 – dias 2 e 3 de janeiro, com 10.293 visitantes no feriadão da virada do ano e 13 e 14 de fevereiro, no Carnaval com 9.358 visitantes.

“Ao passar pela Avenida das Cataratas ontem (25) de manhã percebi uma coisa que há muito não via”, disse o gerente de segurança de supermercado, André Felipe dos Santos. De acordo com ele, ao se deslocar do Porto Meira até o Arroio Dourado, precisou ter calma nas filas de veículos na BR-469, a Rodovia das Cataratas.

“Estava com saudades”, completou Santos. Além do dia ensolarado, o bom volume de águas nas Cataratas também contribuiu para o espetáculo. De acordo com a estação hidrológica da Copel, a vazão permaneceu próximo ao normal, de 1,5 milhão de litros por segundo.

Usuários do Facebook também comentaram a beleza das quedas. “E como sempre, aí está o arco-íris. Cataratas do Iguaçu, um lugar bonito, mágico e maravilhoso”, disse Hilda Maria. “Não vejo a hora de ir nesse lugar”, espera Rosangela Santos. “Que maravilha. Eu simplesmente amei quando fui”, completou Paula Mognieri.

GRADATIVA

“Sinal de recuperação. Vamos ter um mês de julho melhor que junho, como foi sobre maio”, ressaltou Wemerson Augusto, da comunicação do grupo Cataratas. A visitação segue a previsão lançada em junho, “que o crescimento iria acompanhar a vacinação nas principais cidades”.

O final de semana foi ainda o melhor desde que começou a retomada das atividades econômicas, no final de abril. De acordo com Paulo Angeli, secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, os números confirmam as perspectivas de retomada.

E destacou o perfil dos visitantes. A maioria é formada de público regional, de até mil quilômetros, por grupos familiares de carro. “Muitos dos estados do Nordeste também”, frisou. O turismo regional foi reforçado em campanhas publicitárias em parceria com a Itaipu e outras instituições.

A retomada vai se acentuar a partir da metade do segundo semestre, quando Foz do Iguaçu volta a receber grandes eventos (três confirmados até o final do ano). O cronograma das atividades corporativas, culturais e esportivas foi divulgado há duas semanas pelo prefeito Chico Brasileiro, e pode ser revisto, conforme o avanço da vacinação. Foz do Iguaçu já recebeu um lote extra de vacinas e espera receber o segundo, para vacinar 100% da população adulta com a primeira dose até a primeira quinzena de agosto.

CONFIANÇA NA AGENDA

Além da somatória de fatores, Foz do Iguaçu tem outro aliado na retomada: devolveu a confiança aos turistas. “É a vacinação, mas também acredito que é a convicção, a certeza de que podem comprar seus pacotes que não terão nenhuma surpresa, lockdown, nada…”, disse o secretário.

“É a confiança de que podem ter este planejamento”, completou Angeli. De acordo com a concessionária, a maioria dos visitantes do período indicou a origem nos diversos estados brasileiros, municípios lindeiros, Mercosul e de outros países. O parque é aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 16h.

(Da Redação com AMN)