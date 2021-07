Foz do Iguaçu: FEIRINHA DA VILA CELEBRARÁ MÊS DO MOTOCICLISTA NESTA QUINTA (29)

A Feirinha da Vila A terá uma nova edição temática na próxima quinta-feira (29), em celebração ao Mês do Motociclista. O evento será das 16h às 22h, na Rua Marapá, em frente ao Colégio Anglo Americano.

Para acompanhar as delícias da gastronomia e os artesanatos, a feira terá ainda uma exposição de motos e carros antigos, com uma entrada voluntária de 2kg de alimentos não perecíveis.

CIRCUITO DE FEIRAS

As edições temáticas integram o calendário de feiras de Foz do Iguaçu, ampliado em 2021 para atrair novos feirantes e visitantes. Presentes em todas as regiões da cidade durante a semana, elas atraem centenas de pessoas que aproveitam os produtos vendidos nos locais.

“Falamos sempre que o objetivo é consolidar esses atrativos em Foz do Iguaçu como um espaço diferente de visitação, lazer com a família e compra de produtos naturais. Todas elas seguem um rígido protocolo de segurança contra a Covid-19, assim todos podem vir com tranquilidade”.

Foz do Iguaçu possui nove feiras semanais e mais de 200 feirantes trabalhando. Às terças-feiras, o encontro é no Porto Meira; quarta-feira, na Vila A; na quinta-feira, Morumbi e Vila C; sexta-feira, na Vila Yolanda; aos sábados na Praça da Bíblia e na Vila A. Domingo, os visitantes podem escolher entre a Vila A e a tradicional feirinha da Av. JK – todas elas ficam abertas das 8h às 13h.

(Da Redação com AMN)