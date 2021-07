Fundo Eleitoral: BOLSONARO DIZ A APOIADORES QUE VETARÁ PARTE DO FUNDÃO

“Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? É. Quase R$ 4 bilhões o fundo. Extra em R$ 2 bilhões vai ser vetado”, disse Bolsonaro.

O fundo eleitoral aprovado pelo Congresso é de quase R$ 6 bilhões – segundo cálculos dos técnicos da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o valor para financiamento público de campanha passaria a ser exatamente de R$ 5,73 bilhões.

Ao afirmar que não pode vetar o fundo em sua totalidade, Bolsonaro disse que espera “não apanhar do pessoal aí”. “Se eu vetar o que está na lei, estou em curso de crime de responsabilidade.”

Na última semana, Bolsonaro já havia afirmado que vetaria o fundo eleitoral, mas sem delimitar valores. Ele falou à TV Brasil na última segunda-feira (19) que o novo fundo eleitoral era “astronômico” para “fazer campanha eleitoral”.

Na entrevista, ele afirmou que vetaria o fundo em respeito ao trabalhador brasileiro e também porque é necessário “conviver em harmonia com o Legislativo”.

O novo fundo eleitoral foi aprovado junto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 no dia 15 de julho. No Plenário da Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado por 278 votos a 145. Já o placar no Senado Federal foi de 40 a 33.

É esta lei que determina as metas e prioridades para os gastos do governo para o próximo ano. Entre os principais pontos do texto aprovado, está o aumento dos recursos destinados ao financiamento da campanha eleitoral de 2022 para quase R$ 6 bilhões.