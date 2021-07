Marte: ROBÔ PERSEVERANCE DA NASA COLETARÁ AMOSTRAS EM MARTE; VEJA IMAGENS DA REGIÃO

O robô Perseverance da Agência Espacial Norte Americana (Nasa) foi lançado rumo a Marte há quase um ano. Nos últimas dias, o rover realizou diversas explorações pelo solo acidentado do planeta vermelho. Agora, ele tem se preparado para coletar as primeiras amostras de rochas do local. A expectativa dos cientistas é que os materiais possam conter evidências de que já houve vida em Marte um dia.

Os cientistas estão particularmente interessados nas pedras planas que aparecem em cores claras nas imagens feitas pelo robô. Um dos principais objetivos da missão do Perseverance em Marte, de acordo com a Nasa, é a astrobiologia, que inclui a busca por sinais de vida microbiana ancestral.

O Perseverance irá caracterizar a geologia e o clima do planeta, buscando responder como foram as condições de Marte no passado. Os estudos poderão abrir os caminhos para a exploração humana do planeta.

Segundo a Nasa, as operações devem acontecer nas próximas duas semanas. As amostras devem ser enviadas à Terra em missões programadas para a década de 2030.