RESSUSCITANDO DA MORTE ESPIRITUAL

Senhor, muito obrigado pela vida nova! Obrigado, porque o Senhor tomou a iniciativa e escolheu se compadecer do nosso estado. Sem Ti não havia esperança, estava perdido, morto e longe do Teu amor. Mas pela Tua graça, em Cristo, recebi o perdão e o amor que não encontrei em nenhum outro lugar. Eu não merecia mas, pela fé, recebi nova vida em Jesus! Ajuda-me a partilhar essa Vida com todos que estão a minha volta. Em nome de Jesus, amém!