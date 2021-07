Coluna Caio Gottlieb: ONDE O CÉU NÃO É O LIMITE

Cenário de prédios gigantescos que chegam a bloquear a luz do sol sobre suas areias depois das 14h, incluindo-se entre eles os cinco mais altos da América do Sul, liderados pelas torres gêmeas do complexo Yachthouse que elevam seus 81 andares a 281 metros do solo, a badalada cidade praiana de Santa Catarina caminha para se superar.

Foi protocolado há poucos dias para aprovação na prefeitura do município o projeto do Triumph Tower, planejado para ter 154 pavimentos e atingir incríveis 509 metros.

Quando estiver concluído em 2026, se até lá não for ultrapassado, conquistará o título de edifício mais alto do mundo com finalidade residencial.

Com 828 metros, o imponente Burj Khalifa, a icônica torre de escritórios de Dubai, ainda é o prédio mais alto do planeta.

Até enquanto as construtoras catarinenses permitirem.