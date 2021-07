Foz do Iguaçu: DESTINO IGUAÇU É TENDÊNCIA ATUAL, DIZ MINISTRO DE TURISMO

O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse na noite desta segunda-feira (26) que a tendência com a pandemia é o crescimento do turismo em ambientes abertos, o que inclui a maioria dos atrativos de Foz Iguaçu, entre eles os passeios nas Cataratas do Iguaçu e na Itaipu Nacional.

Machado citou que, em 2019, antes da pandemia, de cada 100 buscas por turismo no Google International, 10 eram por turismo de natureza. Atualmente, de cada 100 buscas, 54 são por este tipo de turismo. “Qual é o país que tem seis biomas, feito? Qual o país que tem o potencial que nós temos por turismo de natureza?”, disse o ministro no programa Sem Censura, da TV Brasil.

Para aproveitar esse potencial, Machado disse que, em primeiro lugar, é preciso que a vacinação contra a covid-19 no público acima de 18 anos esteja concluída, com 100% dessa população tendo tomado pelo menos uma dose de uma das vacinas disponíveis. Foz do Iguaçu espera completar a vacinação até agosto. Nesta semana, a cidade já vacinou 79% da população adulta com a primeira dose e aguarda a remessa de 45 mil doses extras para concluir essa etapa de imunização.

“A retomada [do turismo] eu não tenho dúvida de que vai ser enorme, até porque temos um turismo interno fortíssimo. Em torno de 11 milhões de turistas que viajam para o exterior agora estão viajando dentro do Brasil, fora os 90 milhões de brasileiros que já viajavam aqui dentro e agora estão viajando mais intensamente. O plano principal é a gente fidelizar esse turista brasileiro que ia para o exterior, deixava US$ 19 bilhões no exterior e esse pessoal ficar aqui dentro”, disse o ministro.

SEGURANÇA

Machado disse que também pretende criar uma sensação de segurança para o turista que viaja. “[Queremos] divulgar aqui os cases turísticos brasileiros, [mostrar] que eles são tão seguros quanto qualquer case turístico europeu. A gente tem que mudar a percepção de segurança do Brasil”. Outro plano é a divulgação de outros tipos de turismo, como o rural, o equestre, o agroturismo, o enoturismo e o turismo gastronômico.

O ministro disse que não é possível dissociar o turismo do meio ambiente preservado, porque se não tiver preservação, o turista não volta. “[É preciso] preservar. O grande patrimônio que a gente tem no nosso país é o meio ambiente que ainda está intacto”.

Machado disse que é necessário conscientização ambiental, que precisa ser ensinada desde criança, e que a própria comunidade e as pessoas envolvidas na área do turismo se envolvam na preservação. “Nós temos vários cursos de qualificação de mão de obra no ministério que a gente cede para fazer on-line e também faz parcerias”, disse.

(Da Redação com AMN)