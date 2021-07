Foz do Iguaçu: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPLIA VAGAS DE ACOLHIMENTO NOS DIAS MAIS FRIOS

A temperatura mínima nesta quarta-feira (28) em Foz do Iguaçu, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), será de 1ºC. A máxima chega aos 14ºC. Para garantir assistência às pessoas em situação de rua nos dias mais frios que estão por vir, a Secretaria Municipal de Assistência Social ampliou as vagas nas três casas de passagem.

Atualmente, são 140 vagas nesses locais de acolhimento. Com a expectativa da baixa temperatura, estarão disponíveis mais 41 vagas. O serviço de abordagem social da secretaria atua diariamente para oferecer abrigo às pessoas em situação de rua.

“O serviço não é compulsório, ou seja, ninguém é obrigado a aceitar o acolhimento. É feito um trabalho de convencimento, mas nem sempre a pessoa quer. Neste caso, entregamos cobertores para que ela tenha o mínimo de condições de passar a noite”, explicou o secretário municipal de Assistência Social, Elias de Sousa Oliveira.

A diretora de Proteção Social Especial, Dayse Mara Bortoli, conta que, caso haja necessidade de mais vagas além das 41 excedentes, a secretaria fará uma organização para garantir atendimento a todos. “Hoje temos três casas de passagem, no Jardim São Paulo, Jardim América e Porto Belo. Contamos também com algumas vagas na casa de acolhimento São José Operário, por meio de uma parceria com a Cáritas Diocesana. Não deixaremos ninguém sem acolhimento”, disse.

DOAÇÕES

A Secretaria de Assistência Social conta com ajuda de parceiros e da população para doações de roupas, calçados e cobertores, itens ofertados aos usuários durante o acolhimento e às pessoas que não aceitam ir para as casas de passagem.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na Secretaria de Assistência Social, na Av. Jorge Schimmelpfeng, 111, em frente à Igreja São João Batista.

ABORDAGEM SOCIAL

As situações de rua também podem ser relatadas pelo telefone da Abordagem Social – 08000 45 14 07. Neste caso, as equipes de educadores sociais farão a abordagem e encaminharão a pessoa até o Centro Pop, onde ela será direcionada a uma das três casas de passagem. O serviço de abordagem social funciona 24h.

(Da Redação com AMN)