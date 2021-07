Foz do Iguaçu: AEROPORTO TERÁ ACESSO ALTERNATIVO DURANTE A DUPLICAÇÃO DA BR-469

A pavimentação da Rua Iguaraçu, na área rural de Foz do Iguaçu, vai permitir um acesso alternativo ao Aeroporto Internacional durante as obras de duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas. A informação é do prefeito, ao participar nesta segunda-feira (26), do anúncio feito pelo governador em exercício, Darci Piana, de obras de pavimentação poliédrica na via.

O prefeito disse que a região da Rua Iguaraçu ficou “esquecida” por muito tempo e agora terá uma nova realidade a partir destas obras.

As obras de duplicação de 8,5 quilômetros da BR-469, do trevo de acesso à Argentina até o portão do Parque Nacional do Iguaçu, devem começar ainda em 2021. O investimento previsto é de R$ 139,4 milhões, dos quais R$ 136,3 milhões serão financiados pela Itaipu Binacional. Os trabalhos devem ser concluídos em 36 meses após o início.

PAVIMENTAÇÃO

As obras na Rua Iguaraçu serão executadas em um trecho de 8,5 quilômetros a partir da Rua Itaboraí, no Arroio Dourado, até os fundos do Aeroporto de Foz do Iguaçu. A pavimentação será executada com recursos da prefeitura (1,5 quilômetro) e Estado (7 quilômetros).

O anúncio de Darci Piana foi feito no pesque-pague de Carlos Conte, representante dos produtores rurais de Foz do Iguaçu.

PROJETOS EM ANDAMENTO

Além da Rua Iguaraçu, as obras vão abranger a via rural conhecida como linha Keller. Os projetos técnicos já estão em tramitação e, em breve, o Governo do Estado deve repassar os recursos financeiros, dando início ao processo licitatório.

O deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, presente no anúncio das obras, destacou a responsabilidade fiscal do Município. “Foz do Iguaçu está de parabéns, pois é uma cidade com responsabilidade fiscal e que está apta a receber recursos. Isso é resultado de um trabalho eficiente e honesto”, expressou.

Também participaram do ato o vice-prefeito, Delegado Francisco Sampaio; o presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício; os secretários João Pereira (Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário), Cézar Furlan (Obras), Rosa Jeronymo (Saúde), Paulo Angeli (Turismo) e Reginaldo da Silva (Segurança Pública) e os vereadores Alex Meyer e Jairo Cardoso.

(Da Redação com ANM)