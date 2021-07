Foz do Iguaçu: PEQUENOS NEGÓCIOS PODERÃO PRESTAR SERVIÇOS À PREFEITURA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai lançar nos próximos dias uma chamada pública para seleção de pequenos prestadores de serviços. O projeto, aprovado pela Câmara de Vereadores, autorizou o Município a credenciar os microempreendedores individuais (MEIs) para a oferta de pequenos serviços de obras e manutenção nos equipamentos públicos municipais.

Foz do Iguaçu tem 19.276 microempreendedores e destes, mais de 2,5 mil oferecem serviços de manutenção como azulejista, pinturas em geral, carpintaria, eletricista, encanador, marcenaria e de outras atividades que podem ser feitas no dia a dia dos espaços públicos. A prefeitura estuda ainda a participação de micro e pequenas empresas no novo projeto.

MEI NA ESCOLA

Chico Brasileiro destaca ainda que esta medida vai ao encontro do programa “Pró Educação: MEI na Escola”, vencedor no Paraná do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em 2019. Voltado à geração de empregos, o programa implantado em 2018 oferece oportunidades para pequenos empresários na prestação de serviços na rede pública de ensino.

“Essa colaboração é fundamental para estabelecer um novo ciclo econômico. O poder público contrata a mão de obra da cidade, incentiva o consumo e a compra no comércio local. Empreendedores, micro e pequenos empresários serão fornecedores de bens e serviços à prefeitura, e vamos oferecer ainda em parceria com o Sebrae, capacitação e orientação da central do empreendedor para que esses pequenos negócios cresçam e criem mais empregos,” disse Salete Horst, secretária municipal de Fazenda.

O atual projeto, segundo Salete Horst, oportuniza melhores condições de trabalho e mercado para o pequeno empreendedor.

(Da Redação com AMN)