Estado: SOLDADO FRUET GARANTE R$ 200 MIL PARA CASTRAÇÃO DE 1.480 ANIMAIS NO OESTE

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) destinou R$ 200 mil das suas indicações ao Paraná Mais Cidades 2 para castração animal em três municípios da Região Oeste. Os recursos assegurados pelo parlamentar através do programa, realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), permitirão a esterilização de cães e gatos em Foz do Iguaçu (R$ 150 mil), Medianeira (R$ 25 mil) e Vera Cruz do Oeste (R$ 25 mil). Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), esses valores viabilizarão um total de 1.480 castrações: 1.110 em Foz do Iguaçu, 185 em Medianeira e 185 em Vera Cruz do Oeste.

De acordo com a SEDEST, novamente o Soldado Fruet será o único deputado a indicar recursos para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos em Foz do Iguaçu, a exemplo do que aconteceu na primeira edição do Paraná Mais Cidades. A indicação de R$ 100 mil em 2019 garantiu a castração gratuita de 553 cães e gatos em janeiro deste ano. “Logo no início do mandato, fui procurado por representantes da causa animal em Foz do Iguaçu, que pediram meu apoio para viabilizar recursos para as castrações”, explicou o deputado, ressaltando que “essa ação é fundamental para reduzir o grande número de animais abandonados e vítimas de maus-tratos na cidade”.

Para o Soldado Fruet, o sentimento é de satisfação por poder atender a esta importante demanda. “Missão dada é missão cumprida. Honrei o compromisso que assumi com as entidades de proteção animal, colaborando com a saúde animal e da população iguaçuense”, destacou. Na ocasião, os integrantes das ONGs agradeceram o apoio do parlamentar e pleitearam mais recursos para dar continuidade ao serviço, já que a quantidade de animais nas ruas de Foz do Iguaçu aumentou bastante por conta da pandemia da Covid-19.

Em junho deste ano, o deputado se reuniu com as representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal de Foz do Iguaçu, Noely Terezinha Cassini e Lory Alliana, e comunicou a nova indicação. Da mesma forma, anunciou as destinações de recursos para castração em reuniões realizadas nas Prefeituras de Medianeira e Vera Cruz do Oeste.