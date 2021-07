Foz do Iguaçu: EMPRESAS LOCAIS E DA REGIÃO COMEÇAM A CONTRATAR NO SEGUNDO SEMESTRE

Empresas de Foz do Iguaçu e região já procuram a agência do trabalhador para auxiliar no recrutamento de novos colaboradores para a temporada de verão. Exemplos: um hotel de grande porte, uma rede de comida rápida e uma cooperativa agrícola processadora de alimentos.

A procura pontua a cidade entre as que mais criaram empregos nos últimos meses no Paraná. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, registra que Foz fechou maio com saldo positivo de 252 novas vagas contratadas. A mudança na curva começou simultaneamente à campanha de vacinação, que acelerou em junho e julho, com a chegada de doses extras.

O diretor de Empreendedorismo e Desenvolvimento Socioeconômico, Luciano Castilha, afirma que a seleção dos novos colaboradores do grupo de hospedagem e entretenimento deve começar na próxima semana. No encontro, a Agência do Trabalhador colocou à disposição, além da intermediação da mão de obra, a estrutura para realizar o procedimento.

“Recebemos a visita da equipe, que pediu para a próxima semana. Apresentamos a agência e estrutura que temos. A proposta é fazer as entrevistas na própria agência”, adiantou Castilha. As unidades do grupo hoteleiro estão localizadas na Avenida das Cataratas, próximo ao trevo de acesso da Argentina.

Outra boa notícia vem de uma nova unidade de fast-food que vai inaugurar nos próximos meses no centro de Foz do Iguaçu. O estabelecimento está com 38 vagas de empregos abertas para pessoas com ensino médio completo ou cursando. Não é necessário ter experiência no ramo, informa a Agência do Trabalhador, que já está recebendo interessados.

OPORTUNIDADES

Castilha afirma que a agência tem abertas oportunidades de trabalho em várias áreas (ver lista abaixo), resultado da parceria formada com empreendedores e grandes grupos empresariais e industrais. “As empresas utilizam a estrutura para fazer as entrevistas e seleção. Também temos agenda para futuras parceiras, sempre deixamos à disposição”, disse.

Algumas empresas, ainda segundo ele, utilizam a agência, mas não fazem o encaminhamento pelo local. “Mas não há problema. O que queremos é a criação de novos empregos”, ressaltou. Um exemplo citado é a empresa Quero Quero, que fez toda a intermediação da mão de obra através da agência, mas a contratação foi direta pelo departamento de recursos humanos.

“Várias empresas usam a estrutura da agência, a divulgação e acabam contratando e, nestes casos, os dados aparecem no Caged, não pela agência”, adiantou. “Nosso objetivo é fazer a intermediação da mão de obra”, reforçou Castilha.

ATENDIMENTOS

De janeiro a maio, com a chegada da segunda onda da pandemia, a Agência do Trabalhador teve uma média de 80 vagas abertas para 12 empresas – a Lar é a maior contratante. Em junho e julho, com a vacinação avançando e a redução dos indicadores de covid-19, a média de vagas abertas quase dobrou, chegando a 150 por 22 empresas.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, na Rua Xavier da Silva, 834, no Centro de Foz do Iguaçu, das 8h às 14h, com a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Abaixo a lista de vagas abertas nesta quarta-feira (28):

Açougueiro – Com experiência na função e Habilidade em cortes de carnes.

Ajudante de Serralheiro – Com experiência na função.

Agente de Saneamento – Realizar visitas nas residências, fazendo orientações e vistorias nas ligações de esgoto.

Armador – Com experiência na função.

Atendente de Lanchonete. Perfil jovial. Ensino médio completo ou cursando.

Atendente de Lanchonete – Perfil jovial. PCD*

Auxiliar Administrativo – Ensino médio completo. PCD*

Auxiliar de Produção – Necessário experiência em esquadrias de alumínio e vidros.

Auxiliar de Produção – Com experiência em pedreira.

Auxiliar de Produção – Para o frigorífico LAR em Matelândia com idades entre 18 e 45 anos . Horário de trabalho no período da manhã (06hs ás 15:48 hs). *Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

Auxiliar de Logística – Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos.

Auxiliar de Manutenção – Com experiência na função. Ter curso de NR10 e NR33.

Borracheiro – Com experiência na função, vaga para trabalhar na região da vila C.

Carpinteiro – Com experiência na função.

Carpinteiro – Com experiência na função. Para trabalhar em obra de edifício.

Contador – Com experiência na função.

Copeiro de Hotel – Com experiência na função, ter disponibilidade e responsabilidade em cumprir horários.

Cozinheiro de Restaurante – Com experiência na função. trabalhar das 16h20 a 00h. Saber preparar pratos a la carte e porções.

Eletricista – Com experiência na função.

Encanador – Com experiência na função.

Garçom – Com experiência na função.

Gerente de Restaurante – Com experiência na função. ensino superior completo ou estar cursando gestão de pessoas, A&b ou áreas afins.

Lavador de Automóveis.

Manutencista de Hotel – Trabalhar das 11h00 às 17h00.

Marceneiro – Com experiência na função.

Marmorista – Com experiência na função.

Mecânico de Veículos – Com experiência na função.

Montador – Montador de produção com experiência em esquadrias de alumínio e vidros.

Motorista Carreteiro – Com experiência na função e curso Mopp. CNH E*

Motorista Carreteiro – Com experiência na função. Para fazer o cruze.

Promotor de Vendas – Com experiência na função. Ensino médio completo. CNH A/B e veículo próprio. **

Promotor de Vendas – Com experiência na função. Ensino médio completo. Temporário.

Recepcionista Atendente – Ensino médio completo. Temporário.

Recepcionista Hotel Bilíngue – Com experiência na função. Saber falar inglês e ter CNH B*.

Salgueira – Com experiência na função.

Serralheiro – Com experiência na função.

Sushiman – Com experiência na função.

Vendedor de Comércio Varejista.

Vendedor de Serviços – Com experiência na função. Atender clientes presencialmente, por telefone, cadastrar, negociar e promover os serviços da empresa.

Vendedor Pracista – Ter boa comunicação. Realizar venda de plano de telefonia móvel.

Vendedor Pracista – Realizar vendas externas de serviços de energia solar. realizar prospecção de clientes e atendimento. Possuir veículo próprio e CNH.

Zelador – Com disponibilidade de horário para trabalhar sexta, sábado domingo.

(Da Redação com AMN)