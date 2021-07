Foz do Iguaçu: PREFEITURA RETOMA EXPEDIENTE INTEGRAL NA PRÓXIMA SEMANA

Na próxima segunda-feira (2) a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu retoma o expediente integral, das 8h às 17h30. Os serviços de atendimento ao público, como o Protocolo Geral e Central do Empreendedor funcionarão de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, com atendimento interno até as 17h30. O Centro de Atendimento ao Turista da Avenida das Cataratas funcionará diariamente das 8h às 20h. Apenas o Procon, na avenida Brasil, funcionará das 8h às 14h.

Os serviços da Secretaria de Assistência Social terão horários diferenciados em razão da tipicidade. As unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAM (Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência), Centro da Juventude, Centro de Convivência do Idoso e Patronato funcionarão de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, sem intervalo.

O Centro Pop (Centro de Referência Especializado em Atendimento à População em Situação de Rua) segue o funcionamento de segunda a domingo das 7h às 19h, de forma ininterrupta. Outros serviços da Assistência, como o SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), as casas de passagem e residência inclusiva funcionam 24h.

Os serviços essenciais, como coleta de lixo, segurança, limpeza pública, urgência e emergência da saúde (UPA João Samek, UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, SAMU), e outros que não admitem paralisação, funcionarão diariamente.

(Da Redação com AMN)