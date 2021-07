Turismo: VEM PRÁ FOZ. CATARATAS DO IGUAÇU E COMPLEXO DE ITAIPU REGISTRAM ALTA NA VISITAÇÃO

As férias escolares impulsionam a visitação e, em julho, levaram mais de 20 mil pessoas à usina de Itaipu. O alto movimento também é atribuído pela gestão do complexo à campanha Vem para Foz, que teve sua edição 2021 lançada este mês, e ao avanço do processo de vacinação contra a covid-19 no município.

No Complexo Turístico do lado paraguaio da usina, foram 481 visitantes no mesmo período. As visitas institucionais, que também tinham sido afetadas pela pandemia, já voltaram a funcionar. No lado brasileiro, foram 118 no mês de julho. Na margem paraguaia, 558.

Os índices do período mostram um cenário bem diferente do verificado no mesmo período ano passado. Como grande parte dos atrativos de Foz, a usina só voltou a receber turistas em 22 de julho, tendo permanecido fechada para visitação devido a um decreto estadual. Na ocasião, foram 579 visitantes entre os dias 22 e 31 de julho.

A recuperação também é sentida em outros atrativos de Foz, como no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, carro-chefe do Turismo local. Em junho, foram 27.739 visitantes. O parque permaneceu fechado de 1º de julho a 3 de agosto de 2020, também em função da pandemia.

VEM PARA FOZ