Coluna Caio Gottlieb: SE MEU APARTAMENTO FALASSE

É preciso aceitar como verdadeira, ao menos por ora, a sua versão de que na manhã de domingo acordou ensangüentada, caída no chão do quarto, com diversas fraturas pelo corpo e dois dentes quebrados, sem lembrar-se de nada do que aconteceu ou que possa ter-lhe causado tantos ferimentos, cabendo registrar que o seu marido, dormindo em outro aposento da moradia, não ouviu nenhum barulho suspeito até ser chamado para socorrê-la.

O que já se sabe sobre a ocorrência, segundo as primeiras apurações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, é que as imagens das 16 câmeras que monitoram o prédio revelam que do dia 15 ao dia 20 Joice não saiu de casa e também não mostram ninguém alheio entrando ou saindo do imóvel funcional onde ela reside.

Além disso, o relatório informa que há vigilância armada, porteiros, ronda frequente e segurança no edifício, o que, em tese, impediria qualquer tentativa de atentado contra um parlamentar.

Agora o caso está nas mãos do Ministério Público Federal.

É um intrigante mistério a ser desvendado.

P.S. O título da nota é o de um filme clássico dos anos 60, do gênero comédia-romântica, ganhador de 5 Oscars, dirigido pelo genial Billy Wilder e estrelado por Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Um filmaço.