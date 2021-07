Foz do Iguaçu: CÂMARA INTERMEDIA DIÁLOGO ENTRE LIVREIROS, NÚCLEO DE LIVRARIAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR AQUISIÇÃO DE LIVROS

Uma reunião entre vereadores, livreiros, representante da Secretaria de Educação e núcleo de livrarias da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), discutiu na manhã desta quinta-feira, 29 julho, a respeito de um edital de compras de livros que está em andamento e também algumas questões afetas à aquisição de títulos para Feira do Livro.

“Fomos provocados pelo núcleo de livreiros da Acifi para intermediar uma conversa entre Secretaria de Educação e eles. Acreditamos que os livreiros locais precisam participar do processo, pelo menos da construção do termo de referência, a partir do momento que eles participam fornecendo títulos, opções, valores. A reunião hoje foi prioritariamente colocar na mesa de discussões o departamento de compras da Prefeitura, os livreiros, a Secretaria de Educação e o Legislativo como mediador, pensando principalmente na economia local”, enfatizou o vereador Kalito (PSD).

A vereadora Yasmin Hachem (MDB) também pontuou que a ideia é “oportunizar a participação dos livreiros locais, tanto na composição de preços, quanto no edital de licitação. O objetivo de garantir a participação dos livreiros da cidade no processo é para que o dinheiro público do município fique na cidade, gerando emprego e renda em Foz”.

(Da Redação com CMFI)