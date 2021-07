‘Momento Crítico’: KIM COMPARA SITUAÇÃO ATUAL NA COREIA DO NORTE COM TEMPOS DE GUERRA

Nesta terça-feira (27), o líder norte-coreano Kim Jong-un, discursando na Conferência Nacional de Veteranos de Guerra no 68º aniversário do acordo de armistício na Guerra da Coreia, comparou a situação atual no país com o tempo de guerra.

“Hoje enfrentamos um momento crítico de provações comparáveis ao estado de guerra, os rigores e dificuldades causados pelo longo confinamento e pela primeira crise de saúde global do mundo”, disse Kim. O líder norte-coreano encorajou a geração jovem do país a seguir o exemplo dos veteranos norte-coreanos que conseguiram reconstruir a Coreia do Norte, e a superar a crise atual. “Mas, assim como a geração de vencedores que enfrentou a mais grave calamidade nacional, mostrou a maior coragem e obteve a maior vitória e honra, nossa geração continuará esta bela tradição e transformará o difícil período decisivo atual em uma nova vitória ainda maior”, afirmou Kim. Anteriormente, em junho, durante uma sessão plenária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, o líder norte-coreano qualificou como “tensa” a situação alimentar no país devido ao impacto dos tufões de 2020. O próprio dirigente perdeu de 10 a 20 quilos durante os últimos meses. Toda a Coreia do Norte está “desolada” por ver o líder do país muito mais magro do que é habitual. (Da Redação com Sputnik)