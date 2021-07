Foz do Iguaçu: MAIS DE 36 MIL PESSOAS DEVEM RECEBER A SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID EM AGOSTO

A Secretaria Municipal da Saúde deve completar o esquema de vacinação contra a Covid-19 em 36.711 pessoas no mês de agosto. As segundas doses para este público – formado por pessoas de 50 a 64 anos, com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação – está garantida.

Para receber a segunda dose o morador deve retornar à unidade básica de saúde no dia e horário determinados. “Quando essas pessoas receberam a primeira dose, elas já saíram da unidade com a data e o horário para o retorno. Não há necessidade de agendar o atendimento pelo site da prefeitura, basta procurar a mesma unidade de saúde. Quem vacinou na Vigilância também deve voltar no dia determinado”, informa a coordenadora do programa de imunização, Adriana Izuka.

Aqueles que por ventura perderam o prazo devem buscar a unidade de saúde o quanto antes. “Mesmo fora do prazo é preciso garantir as duas doses para obter uma boa resposta imune”, afirma.

A secretária de saúde, reforça a importância de garantir a imunização.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Em nota técnica enviada essa semana aos municípios, o Ministério da Saúde orienta a aplicação de doses da Pfizer e Coronavac para gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca.

Em Foz do Iguaçu, cerca de 600 gestantes e puérperas devem completar a imunização em agosto. Para este grupo, o município aguarda a chegada de novas doses e abrirá agendamento on-line para organização o atendimento na Vigilância.

NÚMEROS

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid, em janeiro, Foz do Iguaçu aplicou 209.034 doses dos imunizantes; 156.720 pessoas já receberam a primeira dose; 45.511 pessoas completaram a imunização com a segunda dose e 6.803 receberam dose única.

(Da Redação com AMN)