Turismo: REDE VIALE INAUGURA MAIS UM HOTEL EM FOZ DO IGUAÇU

Segunda-feira, 2 de agosto, ficará na história da Rede Viale Hotéis como a data de entrada em operação do novo hotel do grupo na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná: o Viale Iguassu.

A terceira unidade da rede inicia o atendimento às 8h, projetada para atuar no nicho de perfil econômico de hospedagem.

Economia, localização e conforto são as três palavras que definem o novo empreendimento.

“Lançamos esse empreendimento com proposta de ser opção econômica prezando por qualidade, com quartos amplos, banheiros espaçosos, localização, e uma estrutura planejada para oferecer conforto,” informa o diretor operacional da Rede Viale, Bruno Belletti.

VIALE IGUASSU

O Viale Iguassu está localizado na principal via de acesso à cidade, a Avenida Costa e Silva, bem em frente ao Cataratas JL Shopping. Fica a apenas 14 Km das Cataratas, 11 Km da Itaipu, 7 Km do Marco das Três Fronteiras e 5 Km da Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

Serão quase 130 apartamentos distribuídos em 7 andares. Os quartos têm camas confortáveis, ducha relaxante, ambientes limpos, climatizados, cofre e frigobar individuais.

O diferencial fica por conta da bancada de trabalho nos apartamentos e wi-fi grátis, além de sala para eventos compactos e reuniões pontuais.

O novo hotel tem restaurante e uma infraestrutura adequada às necessidades do hóspede que busca acomodações aconchegantes e funcionais, apropriadas para oferecer descanso e relaxamento depois de uma agenda de passeios, momentos de lazer, turismo de compras ou viagem a negócios.

EMPREGOS E IMUNIZAÇÃO EM ALTA

Desde o início da construção, o Viale Iguassu já gerou mais de 80 empregos diretos e indiretos, sendo importante incremento na geração de renda em Foz do Iguaçu, município turístico diretamente afetado pelos efeitos da pandemia e pelas restrições nos setores de viagens e eventos.

Num esforço conjunto do empresariado do turismo, dos atrativos e das autoridades de saúde, Foz do Iguaçu pretende se tornar o primeiro destino turístico do Brasil a vacinar 100% da população adulta (acima de 18 anos).

HOMENAGEM

O nome Viale Iguassu é uma homenagem à cidade de Foz do Iguaçu, já que a Rede Viale Hotéis é fruto do investimento de empresários locais que apostam no turismo como grande gerador de empregos e impulsionador da economia. Logo depois de passar de Colônia Militar à condição de vila, em 1914, o município que atualmente é sede do hotel passou a ser chamado de Vila Iguassu.

Há 13 anos, a rede investe em empreendimentos hoteleiros, tendo iniciado a atuação com a abertura do Viale Cataratas Hotel e Eventos, na Avenida das Cataratas, principal via do corredor turístico da cidade. Em 2014 foi inaugurado o Viale Tower Hotel, no centro de Foz, perto dos principais atrativos gastronômicos.

Agora, além de anunciar a abertura da terceira unidade, o Viale Iguassu, a Rede Viale inaugurará, em breve, mais um empreendimento na via de acesso às Cataratas: uma unidade com perfil luxo.

(Da Redação com Assessoria)