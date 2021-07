“Saberás, pois, que o SENHOR, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos” (Deuteronômio 7:9)

Deus é fiel e sua aliança é uma aliança de amor. Ele não nos abandonará. E nos tratará melhor do que merecemos, como um pai amoroso trata um filho rebelde melhor do que ele merece ser tratado.

Nossos corações devem ser afinados para honrar a Deus como Deus, não apenas como um símbolo de boa sorte ou uma visita semanal nas nossas vidas ocupadas. Seja o que for que façamos devemos fazê-lo cientes do fato de que o fazemos diante dele e para ele!

Que privilégio é poder ser chamado de filho de Deus!!! Como é maravilhoso pensar que Deus nos coloca em igualdade a Cristo, que é o filho primogênito de Deus.

Fomos chamados para ser um só corpo com Cristo Jesus, e no céu seremos todos uma única família, repletos do amor inexplicável de Deus. E além de tudo, somos herdeiros de todas as coisas que Deus criou.

Deus é surpreendente!

– Creia na Palavra de Deus! Através dela você conhecerá mais e mais ao Senhor.

– Ore e peça ajuda a Deus para confiar nas Suas promessas. Ele é fiel e cumprirá!

– Agradeça a Deus pela Sua Palavra, que nos motiva e anima a cada dia.

– Quando passar por momentos difíceis ou situações surpreendentes, lembre-se que acima de tudo, Deus tem preparado algo muito maior, que você ainda não experimentou!

– Saiba que o Espírito Santo de Deus está presente contigo, Ele te revela porções maravilhosas dos planos do Senhor.

OREMOS:

Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua Palavra que se renova a cada dia e alimenta a minha fé em cada passo. Obrigado porque o Teu amor me alcançou e por isso, hoje também posso te amar e confessar a Tua bondade. Tu és fiel, Senhor! Já vi e ouvi tantas coisas maravilhosas mas nada disso se compara ao que o Senhor tem preparado para a eternidade contigo. Ajuda-me a confiar em ti e permanecer firme no teu amor… Em nome de Jesus, amém!

