Foz do Iguaçu: POR FALTA DE VACINAS CONTRA A COVID, VIGILÂNCIA EM SAÚDE NÃO ABRIRÁ NESTE SÁBADO

Moradores de Foz do Iguaçu com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 agendada para este sábado (31) na sede da Vigilância em Saúde deverão prorrogar para a próxima segunda-feira (2) a aplicação do imunizante.

Devido ao número reduzido de pessoas com a segunda dose agendada para amanhã e sem vacinas disponíveis para a primeira dose, a Vigilância não abrirá neste final de semana.

Cerca de 30 pessoas estão agendadas para este sábado, número que pode ser atendido ainda hoje ou na segunda-feira, sem comprometer os demais agendamentos.

A população deve tomar a segunda dose da vacina mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Adriana Izuka, pequenos intervalos não devem ocasionar a redução na eficácia do esquema vacinal. “É importante que todos completem o esquema vacinal para assegurar a proteção adequada contra a doença”, reiterou.

SERVIÇO

A Vigilância em Saúde está localizada na Rua Francisco Guaraná de Menezes, ao lado da unidade de saúde da Vila Yolanda. O funcionamento de segunda a sexta é das 8h às 17h.

(Da Redação com AMN)