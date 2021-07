Gestão Exemplar: BOLSONARO CITA ITAIPU COMO CASO DE SUCESSO

Ele lembrou algumas das obras em que a empresa está investindo e na preocupação com os municípios da região.

Confira a fala na íntegra: “A desconhecida, a não ser pela sua grandiosidade, Itaipu Binacional, pouco investia na região. Ou quase nada. Só no ano passado, investimos 2 bilhões e meio [de reais]. Ampliamos a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu, permitindo, a partir dos próximos dias, o pouso internacional. Já ultrapassamos a metade da construção da segunda ponte com o Paraguai. E a terceira, em Porto Murtinho, está a caminho. Atendemos a mais de 40 municípios no Oeste do Paraná. Nunca se sonhou com isso no país!”.

Desde o ano passado, a gestão de Itaipu foi mais de 15 vezes elogiada pelo presidente Bolsonaro na sua live semanal.

