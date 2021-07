Terra das Cataratas: FOZ DO IGUAÇU É O DESTINO DOS CINQUENTÕES NESTE SEGUNDO SEMESTRE

As pessoas na casa dos 50 anos estão revelando com mais entusiasmo como é valioso viajar e ter novas experiências no Brasil, conhecer aspectos culturais do nosso país e, principalmente, desfrutar lugares com atrativos naturais e aspectos geográficos únicos no mundo, como oferece a cidade de Foz do Iguaçu. A constatação é de uma pesquisa da Booking, site internacional especializado em viagem e hospedagem.

O estudo foi estruturado nas reservas, avaliações, recomendações e pesquisas de interesses de brasileiros, de todas as regiões, nos últimos meses. Foz do Iguaçu aparece como o lugar mais amado e indispensável para brasileiros na casa dos 50 anos. A maioria das intervenções aponta a cidade como o local para conhecer, visitar e viver momentos especiais com a família.

A visitante Patrícia de Jesus, aposentada, que mora Belo Horizonte, Minas Gerais, teve a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu recentemente e se surpreendeu com o que viu e sentiu. “É uma cidade maravilhosa. Dá vontade de morar aqui de tão bom, é muita coisa bonita. Achei muito interessante e aconselho que todos venham visitar e viver momentos incríveis”, recomendou.

No topo da lista, de acordo com o público, estão as Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza, localizada no Parque Nacional do Iguaçu. O maior conjunto de quedas d’água do mundo arranca elogios e gera excelentes lembranças. O passeio nas Cataratas é um marco na vida da maioria dos visitantes.

Outro grande momento durante a experiência na cidade é vislumbrar a grandiosidade da hidrelétrica de Itaipu, maior produtora de energia limpa e renovável do planeta, que oferece passeios com segurança e conforto para toda a família. Vale destacar que na usina há diversos circuitos, que revelam detalhes dessa majestosa obra da engenharia humana.

O Marco das 3 Fronteiras, o lugar mais charmoso de Foz, também é um atrativo que encanta os viajantes cinquentões. O atrativo reúne muita história e cultura dos países que formam a fronteira: Brasil, Argentina e Paraguai. Para esse público, ir ao Marco das 3 Fronteiras é viajar a um local charmoso enquanto assiste às apresentações culturais e aprecia o cenário, sentado no Restaurante Cabeza de Vaca.

VISITE AS TRÊS MARAVILHAS DE FOZ

(Da Redação com Assessoria)