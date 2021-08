Alívio no bolso: PREÇO DA GASOLINA CAI DE R$ 6,129 ATÉ R$ 5,399 EM UMA SEMANA

Em pouco mais de uma semana, o litro do combustível nas bombas caiu de R$ 6,129 para até R$ 5,399, como em um posto de Águas Claras, às margens da EPTG.

“Realmente, vi um alívio no preço da gasolina nos últimos dias, mas ainda considero que, no geral, o combustível está muito caro. É inaceitável abastecer o carro com gasolina acima de R$ 5 o litro”, diz Cláudio Santos, 45 anos, motorista de transporte por aplicativos.

Para ele, é preciso que os preços caiam ainda mais. “Ninguém aguenta tanta carestia”, frisa. Cláudio também chama a atenção para promoções enganosas de alguns postos, que anunciam valores mais baixos por meio de aplicativos (App), mas, na hora, nada funciona.

POSTOS TÊM ARMADILHAS

“Já cai nessa armadilha. Agora, não me deixo enganar”, ressalta o motorista por aplicativo. Portanto, recomenda ele, sempre é bom pesquisar os preços e desconfiar de algo que destoa de grande parte do mercado. “Não existe almoço grátis”, ressalta.

Em Águas Claras, os preços médios da gasolina estão em R$ 5,699. No Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), é possível encher o tanque por R$ 5,599 o litro. No Setor de Indústrias Gráficas (SIG), há gasolina por R$ 5,799.

Especialistas ressaltam que toda economia é muito bem-vida, porque muitas famílias estão com o orçamento apertado. O valor poupado com o combustível pode ser importante para ajudar na compra do mês no supermercado ou mesmo complementar os recursos necessários para a conta de luz, que está caríssima.

(Da Redação com Correio Braziliense)