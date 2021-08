Frontera: FOZ AUTORIZA EVENTOS CON HASTA MIL PARTICIPANTES

El Municipio de Foz do Iguaçu ha ampliado el horario de apertura de las actividades gastronómicas hasta la 1:00 am y ha autorizado la operación de entrega de alimentos y bebidas hasta la medianoche en un nuevo decreto publicado el viernes (30). A partir de este sábado (31), no hay toque de queda en la ciudad.

El municipio también autorizó la realización de eventos sociales con hasta 250 personas a partir del domingo (1). No está autorizado para realizar bailes o abrir una pista de baile.

A esa fecha también se autorizaron eventos corporativos con hasta mil participantes. Solo se permiten eventos en lugares con autorización del ayuntamiento.

En casas o condominios, las reuniones deben limitarse a 15 personas. No se permiten fiestas en la granja. El nuevo decreto es válido hasta el 6 de agosto.

Aún con las medidas de flexibilización, el escenario epidemiológico de la enfermedad apunta a una reducción de casos y hospitalizaciones, la ciudad pide a la población que continúe usando máscaras, mantenga la distancia y mantenga las manos higienizadas.

Las denuncias por incumplimiento de las medidas de seguridad se pueden realizar a través de la solicitud 156 de la alcaldía, con información sobre la infracción. El residente también puede llamar al 199 o al 156.

Paraná – El Departamento de Salud (Sesa) de Paraná publicó este viernes (30) nuevas directrices sobre el funcionamiento de iglesias y templos religiosos.

Con la disminución del número de casos y ocupación de camas hospitalarias exclusivas del Covid-19, la Resolución Sesa No. 705/2021, sobre iglesias y templos religiosos, aumenta del 35% al ​​50% la capacidad del público en persona, preservando en Completa las medidas de distancia.

El documento mantiene la recomendación prioritaria para que las celebraciones y servicios se realicen de forma virtual.

Este viernes (30) el Gobierno del Estado también actualizó las medidas restrictivas. El nuevo decreto reduce en una hora el período de restricción de circulación en espacios públicos y calles, que ahora es de 12:00 am a 5:00 am, con la excepción de actividades y servicios esenciales. Lo mismo ocurre con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

El texto también permite la realización de algunas categorías de eventos, siempre que se respeten todas las medidas de prevención.

(Sala de Prensa con Economis)