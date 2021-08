Foz do Iguaçu : BPFRON, RECEITA FEDERAL E POLÍCIA FEDERAL APREENDEM CONTRABANDO

No sábado, (31/07) policiais militares do BPFRON, em ação conjunta com a Polícia Federal e Receita Federal do Brasil, realizavam fiscalização na cidade de Foz do Iguaçu/PR, fronteira com Argentina, quando visualizaram vários indivíduos fazendo o transporte de produtos contrabandeado.

Com aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga, porém a equipe policial logrou êxito em abordar 09 (nove) indivíduos e 02 (dois) volumes de vinhos contrabandeados.

Em ato continuo foi realizado buscas no local, sendo localizado aproximadamente mais 17 (dezessete) volumes de vinho contrabandeado, totalizando a quantidade de 348 trezentos e quarenta e oito) garrafas de vinho de diversas marcas importadas.

Diante dos fatos, os detidos e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas ao órgão competente para as providências cabíveis.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do PPIF – Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI – PR que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.

(Da Redação com CGN)