Distrito Federal: PADRE ACUSADO DE ABUSOS PEDE RENÚNCIA EM CARTA A SER ENVIADA AO VATICANO

O processo de investigação aberto pela Arquidiocese de Brasília contra o padre Delson Zacarias dos Santos (foto em destaque), 47 anos, acusado de abuso sexual e estupro de vulnerável, aponta para um desfecho final na esfera religiosa. Na última semana, a apuração avançou e o processo será encaminhado ao Vaticano anexado de uma carta onde o religioso renuncia ao cargo de sacerdote. A série de abusos, entre 2001 e 2021, foi revelada, com exclusividade, pelo Metrópoles.

A informação foi confirmada à reportagem por uma fonte que acompanha o inquérito aberto pela igreja. A decisão de renúncia é prevista no Código do Direito Canônico, um conjunto de normas que orientam a disciplina eclesiástica, hierarquia administrativa, direitos e deveres dos fiéis, além de possíveis sanções por transgressão de normas para os católicos.

Segundo o documento, qualquer pessoa no uso da razão pode, por justa causa, renunciar ao ofício eclesiástico. “Cân.189 — § 1. Para ser válida, a renúncia, quer necessite de aceitação, quer não, deve ser apresentada, por escrito, ou oralmente perante duas testemunhas, à autoridade competente para prover o ofício de que se trata”, diz um dos artigos.

Segundo apurado pela reportagem, a suspeita é de que pelo menos oito pessoas sofreram com investidas de cunho sexual do religioso. Entre elas, seis já procuraram pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde a investigação corre em sigilo por envolver menores de idade. Dessa forma, as informações sobre o caso não podem ser divulgadas pela polícia.

Procurada, a Arquidiocese de Brasília, negou que . “Essa informação não procede”, resumiu. O Metrópoles também entrou em contato com Delson Zacarias por telefone, mas ele não atendeu as ligações. A reportagem, então, procurou pelo advogado Everton Nobre, defensor do líder religioso em um primeiro momento, mas o profissional informou que deixou o caso. “Não estou mais na defesa do padre Zacarias”, declarou o advogado.

(Da Redação com Metrópoles)