Campeonato Brasileiro: FLAMENGO JOGA FÁCIL EM ITAQUERA E VENCE O CORINTHIANS POR 3 A 1

A etapa inicial foi ataque contra defesa. O Fla dominava todas as ações da partida, trabalhava a bola com enorme facilidade e achava os espaços na defesa do Corinthians com liberdade para criar. O Timão sequer ameaçou a meta de Diego Alves, pois não conseguia trocar passes em sequência sem devolver a bola para o Rubro-Negro.

O placar foi aberto em vacilo de Cantillo na saída de bola, após pressão do Flamengo. William Arão roubou a bola e acionou Everton Ribeiro, que chutou forte no canto e viu a bola bater na trave e estufar as redes do goleiro Cássio. O segundo gol foi mais um erro do Corinthians, mas dessa vez na bola parada. Arrascaeta cruzou na segunda trave e Gustavo Henrique subiu sozinho para cabecear e ampliar o marcador.

O Rubro-Negro jogava com muita facilidade e chegou ao terceiro gol logo na sequência, com Bruno Henrique. Gabigol saiu da área e recebeu na esquerda, o atacante teve muita liberdade para pensar e colocou a bola na cabeça do camisa 27, nas costas de Fábio Santos. BH subiu e desviou sem chance de defesa para Cássio.

Na segunda etapa, o Flamengo pisou no freio, mas não deixou de controlar totalmente a partida. Com maior posse de bola e recuperação rápida pós perda, a equipe de Renato Gaúcho chegava ao gol do Timão com facilidade. Filipe Luís chegou a carimbar a trave de Cássio, mas estava impedido.

A única saída do Corinthians na partida foi com Gustavo Mosquito. O ponta, quando recebia com certa liberdade, arrancava bem em velocidade, mas não chegou a criar chances reais de perigo. O gol de honra do Timão saiu só nos minutos finais, em um golaço de Vitinho. Depois de cobrança de escanteio de Fagner, o jovem jogador alvinegro pegou de primeira no rebote e estufou as redes de Diego Alves.

