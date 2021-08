Fórmula 1: OCON VENCE CORRIDA CAÓTICA NA HUNGRIA; HAMILTON É O LÍDER DO MUNDIAL

Max Verstappen terminou na 10ª posição. Na largada, Bottas iniciou um “strike” e o holandês foi acertado por Lando Norris, caindo para as últimas posições. Apenas 14 pilotos completaram a corrida, já que Nikita Mazepin, Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Norris abandonaram a corrida depois do grande incidente na largada.

Hamilton agora lidera o Campeonato de Pilotos com 197 pontos, com oito pontos de vantagem para o segundo colocado Verstappen. Nos construtores, a Mercedes agora lidera com 300 pontos contra 290 da Red Bull.

Entretanto, horas após o encerramento da disputa, a direção de prova investigou e desclassificou Vettel do GP. O motivo foi não ter o 1L de combustível mínimo para análise, promovendo Hamilton para segundo e Carlos Sainz, terceiro.

A previsão de chuva se confirmou e os pilotos foram para o grid de largada usando pneus intermediários. Na largada, o caos. Hamilton e Verstappen largaram muito bem, mas Bottas fez uma péssima largada. O finlandês perdeu várias posições antes da Curva 1 e errou a freada, acertando em cheio o McLaren de Norris e depois a Red Bull de Perez. Norris, por sua vez, acertou Verstappen em cheio.

Não foi apenas esse acidente que marcou a largada no GP da Hungria. Leclerc ia saindo na segunda posição, ainda na Curva 1, quando Stroll acertou em cheio sua Ferrari. O monegasco acabou espalhando e se chocou com Ricciardo.

Como resultado, a bandeira vermelha interrompeu a corrida por alguns minutos. Perez, Stroll, Leclerc, Norris e Bottas abandonaram a corrida. Verstappen, que trocou seu motor antes da corrida, teve muitos danos em seu RB16B, mas conseguiu voltar aos boxes e pode minimizar os danos com a bandeira vermelha.

Hamilton era o líder, seguido por Ocon, Vettel, Sainz e Tsunoda, completando os cinco primeiros. Latifi fez uma ótima largou e subiu para a P6, à frente de Alonso, Russell, Raikkonen e Schumacher que formavam os 10 primeiros.