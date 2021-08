Brasil: TURISMO DA FÉ ABRE FRENTE DE NEGÓCIOS NO TRANSPORTE AÉREO

Se a fé pode mover montanhas, ela também é capaz de fazer um avião decolar. E foi justamente isso que aconteceu na última segunda-feira (26) com a estreia do primeiro serviço de transporte aéreo exclusivo do Brasil para turistas religiosos. O voo foi realizado pela empresa carioca OMNI Aviation em parceria com as agências de viagens Senator Tour Operador e Turismo da Fé.

A viagem inaugural realizada pelo grupo partiu do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao aeroporto de São José dos Campos (SP), que servirá como um “hub” do turismo religioso nas regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e do litoral norte do estado de São Paulo.

O aeroporto de São José dos Campos está localizado a cerca de 80 km do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte (SP). A catedral foi o primeiro destino sagrado para o catolicismo visitado pelo grupo.

Após o pouso no interior de São Paulo, o avião da OMNI, um turboélice ATR 42-500, foi “batizado” na pista com jatos d’água de caminhões de bombeiro.

“O Santuário de Nossa Senhora Aparecida é o carro-chefe do projeto. Pessoas do Brasil inteiro visitam o templo o ano todo, a procura é constante. Também planejamos atender mais destinos religiosos na região do Vale do Paraíba, como o Santuário Frei Galvão [em Guaratinguetá] e a Comunidade Canção Nova [Cachoeira Paulista], além de outros locais sagrados pelo Brasil”, disse Carlos Henrique Dezen, diretorgeral da Senator Tour Operador, ao CNN Brasil Business.

A primeira viagem do “turismo da fé”, como os organizadores chamam o empreendimento, contou com a participação de 20 pessoas, sendo a maioria de agentes de viagem. Também estava no voo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil.

“Essa primeira viagem foi um experimento de apresentação do produto”, contou Dezen, acrescentando que, durante o tour, teve encontros com os prefeitos de São José dos Campos e de Aparecida do Norte. “A recepção das autoridades foi ótima. O nosso serviço vai ajudar a movimentar a economia da região.”

Além de saídas do Rio de Janeiro, os fretamentos do Turismo da Fé também terão voos partindo de Brasília (DF) e de Belo Horizonte (MG). “Estamos abertos para todos os destinos religiosos e origens no Brasil”, disse Dezen.

VOO DA FÉ

Presente no mercado offshore (transporte de helicóptero para plataformas de petróleo) há mais de 20 anos, a OMNI Aviation recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos fretados com aeronaves de asa fixa em 2019.

“Adquirimos o ATR 42 para complementar nossas operações de helicópteros. Já realizamos fretamentos para equipes de futebol e bandas. Agora temos essa nova oportunidade no mercado da fé”, contou Decio Galvão, diretor de negócios da OMNI.

O ATR 42-500 da OMNI é equipado com 47 assentos. “Por ser um turboélice de asa alta, é um avião ideal para operar em pistas curtas onde nem todos os jatos conseguem chegar. Isso facilita o trabalho em aeroportos pequenos e com pouca infraestrutura”, explicou Galvão.

No primeiro voo do “turismo da fé”, os passageiros receberam refeições quentes, bem como uma bolsinha com itens religiosos, incluindo uma garrafa d’água de Aparecida no formato da santa e um terço. “Quando fretamos um avião, temos o costume de dizer que ele é ‘nosso’. Podemos incluir itens de personalização na cabine ou então realizar um discurso de bordo diferente, sempre respeitando a religiosidade dos clientes”, afirmou o diretor da Senator Tour Operador.

“O pacote de viagem mais comum em Aparecida do Norte será de duas noites no destino. Inclui o voo de ida e volta no avião da OMNI, transporte terrestre, hospedagem e ingressos para passeios”, contou Dezen, acrescentando que a viagem do Rio de Janeiro para Aparecida do Norte custa a partir de R$ 1.499 por pessoa.

(Da Redação com CNN Brasil)