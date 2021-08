Recanto Cataratas: RESORT TERMAL EM FOZ DO IGUAÇU

As piscinas do Recanto Cataratas são abastecidas naturalmente com águas termais, por isso elas mantêm uma temperatura constante em torno dos 32ºC. Isso só é possível porque o resort está instalado sob um trecho do Aquífero Guarani, a maior reserva de fontes termais do Brasil e uma das maiores do mundo.

É das suas fontes que o empreendimento capta as águas que abastecem às piscinas, mas tudo de forma sustentável. Tanto que a limpeza, por exemplo, é feita apenas uma vez por semana e não envolve produtos químicos, pois na ocasião as piscinas são totalmente esvaziadas e a água retorna para as fontes da região.

Mas, não é só de piscinas termais que é composta a área de lazer do resort Recanto Cataratas. O resort disponibiliza outros espaços na sua infraestrutura que proporcionam momentos de diversão para os hóspedes, como: