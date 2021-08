Brasil: REGISTRA MENOR NÚMERO DE MORTES POR COVID DESDE 3 DE JANEIRO

Nesta segunda-feira (2) o Brasil registrou 389 mortes e 15.143 novos casos de Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) referentes às últimas 24 horas. Este é o menor número de óbitos já registrado desde o dia 3 de janeiro, quando o país teve 293 mortes.

A média móvel de mortes está em 960 e a de contaminações está em 35.120. A média representa o balanço de óbitos e de contaminações pela doença nos últimos sete dias.

No total, o país já soma 557.223 mortes e 19.953.501 de casos do novo coronavírus. Os números são consolidados desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020.

Sete estados brasileiros já ultrapassaram a marca de 1 milhão de contaminados pelo novo coronavírus: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e o Rio de Janeiro.

São Paulo lidera em número de mortes e de casos, já são 139 mil óbitos e mais de 4 milhões de contaminações pela Covid-19.