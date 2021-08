Coluna Caio Gottlieb: A HISTÓRIA PERMANECERÁ

Depois de ser leiloado para pagar dívidas da antiga mantenedora, o imóvel passou por um segundo pregão no processo de recuperação judicial do proprietário que o havia adquirido, tendo sido, nessa ocasião, arrematado pelo empresário Félix Bordin, que fez várias tentativas para aproveitar o espaço existente, o que não foi possível dada a situação debilitada da estrutura, quando optou, então, por vendê-lo a empreendedores imobiliários.

Em ruínas, sem condições que ofereçam segurança e em desacordo com a legislação atual, as construções que compunham a edificação, algumas delas inauguradas em 1940, vêm sendo demolidas para dar lugar a um empreendimento com finalidade ainda não definida pelos novos donos.

Mas uma coisa já é certa: o projeto arquitetônico contemplará um espaço temático destinado a preservar, com fotos e documentos que já estão sendo reunidos, a memória de uma instituição que deu por longas décadas inestimável contribuição para a saúde da população da tríplice fronteira.

Parabéns pela belíssima e exemplar iniciativa.