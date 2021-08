Ecologia: O DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA E O ACORDO COMERCIAL ENTRE A UNIÃO EUROPÉIA E O MERCOSUL

Por muito tempo, mesmo os mais pessimistas ativistas do clima acreditaram no fato de que a enorme floresta amazônica era uma espécie de último suporte, um enorme ecossistema que continuará a despejar as enormes quantidades de carbono que irresponsavelmente bombeamos para a atmosfera. .

Mas o que acontece quando isso não é mais verdade? Pior ainda, se o oposto for verdadeiro?

O ecossistema amazônico, a maior floresta tropical do mundo (cerca de 33% da área florestal do planeta), não parou de sugar o carbono em excesso. Na verdade, está produzindo carbono agora.

Nature acaba de lançar um arquivo Um estudo rigoroso confirma esta verdade sombriaA Amazônia agora libera mais carbono do que armazena.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil descobre a Amazônia Desmatamento atingiu seu maior nível em 12 anos. E como grande parte da Amazônia está no Brasil, é importante – para o mundo inteiro – que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seja ambientalmente irresponsável.

Quem é o culpado?

Com a ascensão da classe média global, mais e mais pessoas estão esperando hambúrgueres e bifes – ou seja, carne – sob demanda, o que significa produção de carne Literalmente queimando as florestas tropicais do planeta, como em mais terra desinfetado para gado (que está acelerando as mudanças climáticas). Mas isso não significa que o planeta esteja necessariamente condenado.

O que a União Europeia faz a seguir?

Como o maior mercado do mundo e um dos três pólos da economia global, o que a UE fará a seguir tem implicações para bilhões. Uma abordagem positiva pode encorajar os Estados Unidos a aumentar seu compromisso de salvar o meio ambiente e constranger a China por suas ações. No entanto, uma abordagem passiva pode matar qualquer impulso verde que o mundo tenha percebido.

READ Brasil corta gastos com meio ambiente um dia depois de os Estados Unidos prometerem sua cúpula do clima

Até agora, temo que a UE esteja se inclinando na direção errada.

Basta ver o acordo de livre comércio entre a União Européia e o Mercosul (que, felizmente, ainda não foi ratificado). O acordo da UE com o bloco comercial sul-americano, que inclui o Brasil, maior economia do continente, atuará como O maior negócio comercial da história de Bruxelas. É muito importante para o Mercosul: a UE é a sua O primeiro parceiro comercial e de investimentos.

No entanto, isto apenas sublinha a importância da UE para o resto do mundo.

Infelizmente, porém, a União Europeia parece ter feito vista grossa ao desmatamento na Amazônia. Tanto que mais de 400 organizações da sociedade civil estão pressionando Aliança “Pare a União Europeia e o Mercosul”, com o objetivo de, pelo menos, bloquear a atual iteração do acordo de livre comércio proposto. Porque os acordos de livre comércio devem ser baseados em princípios claros.

Por exemplo, cuidar e proteger o meio ambiente, uma razão pela qual a União Europeia pelo menos afirma ser dedicada (e em outros lugares tem feito um progresso tremendo).

Estudo de caso de óleo de palma

Dada a importância da carne bovina no comércio UE-Mercosul e o impacto geral significativo da produção de carne bovina no desmatamento e nas mudanças climáticas, a UE deve buscar ativamente modelos de sustentabilidade nessas e em indústrias semelhantes, que pode então promover. Felizmente, a União Europeia não tem de ir muito longe.

O óleo de palma, assim como a carne bovina, é uma commodity florestal perigosa. E há, infelizmente, casos em que a produção de óleo de palma contribui para o desmatamento.

No entanto, também há lugares que fizeram progressos significativos em direção à sustentabilidade plena que transformaram o desmatamento. O CDP sem fins lucrativos descobriu que, de todas as commodities de risco florestal, o óleo de palma contém Melhor disco verde.

READ Leilão de rodovias no Brasil alimenta esperanças de exportação, mas temores indígenas | Notícias de negócios e economia

Na Malásia, por exemplo – o segundo maior produtor de óleo de palma do mundo – existe agora um modelo de avaliação nacional, o Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Para obter a certificação, os produtores, incluindo muitos pequenos agricultores da indústria de óleo de palma do país, devem verificar se atenderam a certos padrões éticos e verdes.

Isso inclui interromper a conversão de florestas tropicais em plantações de óleo de palma, enquanto protege a mão de obra tropical e a vida selvagem. Por meio de um impulso governamental coordenado e agora de penalidades legais para o não cumprimento, nove entre dez produtores de óleo de palma da Malásia foram certificados. a instituto de recursos mundiais Ela analisou os resultados para a Malásia, o que é muito encorajador.

Os níveis de desmatamento na Malásia no ano passado foram os mais baixos desde 2004.

Esse é o modelo correto para o acordo de livre comércio entre a União Européia e o Mercosul e, principalmente, para a produção de carne bovina.

Curiosamente, porém, não apenas não há evidências de que a UE busca aprender com esse progresso, mas o bloco proibiu a importação de óleo de palma para biocombustíveis. Essa decisão míope transfere a demanda apenas para países que apresentam menores demandas ambientais – como a China.

A UE deve promover ativamente o óleo de palma sustentável, encorajar o comércio de óleo de palma sustentável e apresentá-lo como um modelo para outras commodities que apresentam riscos florestais. Afinal, a União Europeia é poderosa o suficiente para escrever tais previsões em seus próprios acordos de livre comércio.

A questão é: o que pode Bruxelas fazer com tanto poder? O que você vai fazer com todo esse poder?