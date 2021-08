Foz do Iguaçu: AUDIÊNCIA DISCUTE MERCADO PÚBLICO NESTA TERÇA-FEIRA (03) NA CÂMARA

Uma audiência pública na Câmara de Vereadores vai discutir o futuro Mercado Público de Foz do Iguaçu. A proposta é de ampliar a discussão sobre como vai funcionar a estrutura, qual será o modelo de concessão e demais dúvidas que venham surgir. O evento ocorre nesta terça-feira, 03/08, às 17h. A audiência será realizada em formato híbrido, então a participação online também estará aberta. Devido à limitação de espaço em virtude da pandemia, a população terá possibilidade maior de participação via zoom.

Quem levantou a discussão foi o vereador Galhardo (Republicanos), proponente do debate, em conjunto com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública, formada pela vereadora Anice Gazzaoui (PL) e os vereadores João Morales (DEM) e o presidente do Legislativo, vereador Ney Patrício (PSD). Eles já estiveram em reunião no PTI, órgão que elaborou o projeto do Mercado Público, construído com recursos da Itaipu Binacional.

“A Itaipu (PTI) sobrestou a licitação do Mercado Público para discutirmos aqui qual o melhor formato. Criou-se uma expectativa muito grande nos pequenos e médios empreendedores e nas associações a respeito de qual é o melhor formato, como vai funcionar. Estamos convidando vocês para acompanhar ao vivo e vamos discutir o assunto com os representantes da Itaipu”, destacou o vereador Galhardo.

(Da Redação com CMFI)