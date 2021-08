Senhor Deus, me ajuda a viver com poder através da graça de Jesus Cristo! Eu sou pequeno e fraco, Pai… Sem Ti nada posso fazer! Só a Tua graça me basta. Tu és bom, és o Deus todo poderoso! Ensina-me a confiar em Ti, nos momentos de maior fraqueza e sofrimento que eu enfrentar. Agradeço pela Tua presença que me renova a cada dia. Fica comigo, agora e sempre, Deus! Em nome de Jesus, te peço, amém!